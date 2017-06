Cinco dias depois, corpo de pescador desaparecido em MS é encontrado

Desaparecido desde a última sexta-feira (23), o corpo de José Dias da Silva, de 54 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (28) há 10 quilômetros de distância do local onde a embarcação do pescador estava, no Porto Caiuá, em Naviraí.

Equipe do Corpo de Bombeiros realizavam buscas pelo pescador desde o início da tarde de domingo (25) quando a Polícia Civil foi informada do sumiço do pescador.

Segundo informações do site Tá Na Mídia Naviraí, o corpo da vítima estava às margens do Rio Paraná, nas proximidades da Ilha Maringá, no Parque Ilha Grande. Antes de sair para pescar, José teria passado em um bar e ingerido bebida alcoólica.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem saiu de um bar na noite do desaparecimento e teria dito para a proprietária do local que iria pescar, onde depois disso, não foi mais visto.

No sábado, um homem, que divide casa com José, relatou que também desconhecia o paradeiro do pescador, pois ele não retornou para a residência. A Polícia Civil foi contatada e Bombeiros foram acionados.

No barco da vítima, localizado abaixo do porto, foram encontrados as redes de pesca usadas para o trabalho, mas nenhum vestígio do homem. Ainda segundo o registro policial, João teria comprado bebida alcoólica no bar antes de sair para pescar.