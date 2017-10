Chuva de Granizo e Vendaval causam estragos no distrito de Culturama

Imagens: Luzinete Santos

Um fenômeno da natureza causou muitos estragos no distrito de Culturama, município de Fátima do Sul, neste domingo, 01. A chuva que parecia ser uma calmaria, derepente teve início uma chuva apenas de granizo que amedrontou a população daquela comunidade. Pedras que chegava ao tamanho de uma laranja.

A residência de uma senhora, que se sentiu muito mal, próximo ao mercado do Célio, teve o telhado totalmente destruido. Os vizinhos mostroram muita solidariedade e cobriram a casa com uma lona.

Antenas parabolicas foram destruidas, telhados de casas totalmente perfurados por pedras. Até o telhado do salão da igreja catolica que é de telha eternitão, tambem fez um estrago.

A reportagem do Fatima News entrevistou a Dona Zefinha, antiga moradora de Culturama, que teve danos em sua residência, disse que do tempo que mora no distrito, nunca viu coisa igual. "As pedras eram enormes!", falou indignada.

No intervalo de meia hora começou o vendaval, derrubando muitas árvores no distrito, principalmente na rodovia de entrada de Culturama. A noite o Corpo de Bombeiros esteve no local e usando motosserra liberou a rodovia que estava interditada por uma grande árvore que caiu. Mas como ainda a ventania não tinha cessado, nossa reportagem esteve no local, próximo ao trevo Jatei/Vicentina, onde uma árvore foi arrancada pela raíz e obstruia meia pista.

Segundo a metereologia, hoje ainda deve ter muita chuva.