Chuva acompanhada de vento derruba árvores e causa alagamentos

A chuva acompanhada de vento que começou por volta das 12h30 em Campo Grande nesta sexta-feira (13) já derrubou pelo menos 7 árvores em Campo Grande. Também foram registrados alagamentos.

Uma das árvores caiu sobre um carro na avenida Marechal Deodoro, no bairro Aero Rancho. Três pessoas estavam no veículo, segundo as informações preliminares. Uma delas sofreu fratura em uma das pernas e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.