'Chapa única' para Mesa Diretora do Legislativo já tem nomes definidos em DEODÁPOLIS

Vereadores que compõem a unica chapa apresentada. Fotos: Eliton Santos.

A Câmara Municipal de Deodápolis recebeu na manhã desta terça (20) o registro da Chapa ‘Um novo tempo’ para a eleição da mesa diretora do Legislativo Municipal para o biênio 2017/2018.

A eleição vai ocorrer no próximo dia 01º de Janeiro de 2017, dia da solenidade de posse dos eleitos no município. Segundo o regimento interno do Legislativo, antes da posse do Executivo, a mesa diretora já deverá estar eleita. Na prática, o Presidente eleito na mesa é quem dá posse ao novo Prefeito.



A chapa, que é única, foi apresentada após conversações entre os Vereadores eleitos que concordaram com os nomes apresentados. A composição da mesa diretora será para o biênio 2017/2018. Com isso, a mesa diretora segue praticamente definida até o dia da votação. Veja abaixo quais os nomes que foram apresentados na chapa ‘Um novo tempo’:



Presidente: Marcio Teles Pereira

Vice-Presidente: Adriano Ferreira da Silva

1º Secretário: Carlos de Lima Neto Junior

2º Secretário: Antônio Tertuliano Filho

Membro: Francisco Eusébio de Oliveira

Membro: Givaldo Santos Oliveira