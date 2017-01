Cerca de 500 mulheres devem ser atendidas pela Carreta do Hospital do Câncer dia 30 em JATEÍ

ACS durante a reunião sobre a vinda da Carreta de Barreto

A Carreta de Barretos que estava prevista para realizar atendimentos no munícipio de Jateí entre os dias 23 e 27 de janeiro foi adiada para os dias 30 de janeiro a 03 de fevereiro. Durante estes cinco dias a carreta estará na cidade realizando exames gratuitamente para as mulheres.

Na última sexta-feira (13) os Agentes Comunitários de Saúde ACS estiveram reunidos na secretaria de saúde juntamente com a enfermeira coordenadora da Saúde da Mulher Karimi Aparecida Cavazzani, organizando todos os levantamentos dos dados relacionados aos cinco dias de atendimento, desde documentações, fichas de pacientes entre outras finalizações.

Durante os cinco dias, 500 mulheres estarão realizando o atendimento, sendo 234 mamografias e 266 preventivos. Os exames com a total confiança e eficiência acontecerão dentro da carreta com equipamentos necessários em consultórios médicos, com profissionais especializados. A carreta ficará estacionada em frente ao Centro Municipal de Reabilitação Multidisciplinar.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) que tem como a saúde um dos setores que merece atenção especial, explica que esta é uma iniciativa juntamente com a Secretária Municipal de Jateí Cileide Cabral da Silva Brito que visa conscientizar as mulheres sobre a prevenção, com público alvo na faixa etária 40 a 69 anos para mamografia e 25 a 65 anos para o Papanicolaou, mas conhecido como preventivo. “Investir na saúde é demonstrar compromisso e respeito com o povo de Jateí, incentivando cada vez mais que prevenir é sempre o melhor remédio” garante o prefeito.

A enfermeira Karimi Aparecida Cavazzani explica que o atendimento será direcionado apenas às mulheres do município, incluindo as da zona rural, todas as interessadas deverão procurar o Agente Comunitário de Saúde da sua localidade, para melhores informações ou pré-agendamento.

A secretária de saúde Cileide Cabral fez questão de destacar o empenho da equipe da Estratégia Saúde da Família, urbana e rural, em especial os Agentes Comunitários de Saúde pela dedicação e comprometimento em trabalhar com muita força de vontade, fazendo jus a função que exerce. “Visamos juntos suprir os anseios da população, buscando sempre novas alternativas atendendo determinações do prefeito, que em sua administração já garantiu que a saúde é uma de suas prioridades principais” finaliza a secretária.