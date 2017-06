FOTO: ASSESSORIA - Centro Odontológico de Naviraí recebe emenda do deputado Onevan de Matos

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), formalizou a entrega de uma emenda parlamentar para o Centro Odontológico de Naviraí.

A solenidade de entrega ocorreu em meados de maio e contou com as presenças do prefeito José Izauri de Macedo, dos gerentes Katia Akemi da Rocha Ujihara (Núcleo de Assistência Odontológica), Fernanda San Martin (Equipe de Apoio do Centro de Especialidades Odontológicas) e Fábio Bonicontro (Saúde) e dos vereadores Rosangela Sofa, Neninha e Cris Gradella, dentre outras autoridades.

Centro Odontológico – A emenda destinada pelo deputado estadual Onevan de Matos possibilitou a aquisição de aparelhos de ar condicionado e equipamentos médicos-odontológicos para o Centro Odontológico de Naviraí – obra que foi construída por Onevan de Matos em sua gestão como prefeito (1989-1992).

"Esta emenda possibilitará melhores condições de trabalho aos nossos funcionários e mais conforto aos nossos pacientes, especialmente aqueles que são atendidos nas áreas de Odontopediatria e Periodontia. Em nome de todos os profissionais do CEO, quero expressar nossa gratidão ao deputado estadual Onevan de Matos pelo apoio e pela valorização de nosso trabalho", falou a gerente Katia Akemi da Rocha Ujihara.

Saúde – Marca de sua atuação político-parlamentar, o deputado estadual Onevan de Matos explicou a satisfação e o carinho em poder destinar emendas parlamentares para o Centro Odontológico, que atende, especialmente, àqueles que mais precisam das ações do poder público.

"Temos que agradecer profundamente o deputado estadual Onevan de Matos por esses benefícios que ele traz para Naviraí, bem como pelo trabalho que ele desempenha em representar nossa cidade na Assembleia Legislativa – o que tem garantido resultados e benefícios para Naviraí. É uma parceria que deve prosseguir", pontuou o prefeito José Izauri de Macedo.