Centro de Múltiplo Uso ganha climatizadores utilizados para os dias de muito calor em Deodápolis

O Centro de Múltiplo Uso em Deodápolis é um espaço de uso publico usado para palestras e reuniões do poder publico municipal, entidades e empresas. Inaugurado a quase 14 anos, no local apenas ventiladores eram utilizados para ‘refrescar’ em dias de muito calor.

Nesta semana a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Cidadania, realizou a instalação de dois climatizadores.

“O Centro de Múltiplo Uso é um local de uso comum entre o poder publico municipal, entidades e empresas e sempre nos solicitaram a instalação de equipamentos para refrigerar aquele local. Em dias de muito calor, os ventiladores não davam conta. Agora com os climatizadores, todos os usuários terão mais conforto no Centro de Múltiplo Uso. Esta é mais uma conquista da gestão do Prefeito Valdir Sartor!” destacou a Secretaria Marcia Cristina.

O Centro de Múltiplo Uso está localizado na Av. Francisco Alves da Silva, próximo a Associação Broto de Gente. “Este é um espaço publico que a nossa comunidade pode usar. Aqui sempre realizamos as reuniões do Bolsa Família e de outras ações e o conforto da nossa população está em primeiro lugar!” finalizou a Secretária. Márcia ainda destacou que a aquisição dos climatizadores foi realizada com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social).