Cemitério fica sem segurança e vândalos violam sepulturas causando mais dor a famílias

Foto: Dany Nascimento

Se despedir das pessoas que amamos é algo muito doloroso, mas visitar o túmulo daqueles que deixaram saudades, vem causando uma dor ainda maior naqueles que frequentam o cemitério Santo Amaro, em Campo Grande. A falta de segurança tem deixado covas abertas e quebradas no local.O momento de visita ao túmulo do ente querido pode se tornar um pesadelo de muitas semanas para aqueles que encontram covas violadas.

A dona de casa Edna Nascimento, 50 anos, conta que combinou com os irmãos para visitar o túmulo do pai, Manoel Bier do Nascimento, falecido em outubro de 1998 devido a um câncer de esôfago e, o que ela menos esperava é ver a caveira do pai, exposta no local, já que a cova foi alvo de vândalos. “Eu fiquei impressionada quando cheguei lá e vi aquela cova aberta. Se despedir da pessoa que a gente mais ama no mundo na beira de um caixão é muito triste, mas ver que, com o tempo, a pessoa se tornou apenas uma caveira, é mais difícil ainda”.

Ela relembra que chorou muito ao ver que restaram apenas os cabelos e os dentes do pai. “O cabelo estava igual, os dentes também, mas o resto, era apenas a imagem de uma caveira. Dói muito o coração ver essa triste realidade. A saudade sempre foi muito grande, mas a saudade que eu sempre tive era do meu pai vivo, com a gente, não de ver novamente ele daquele jeito”.

Uma audiência será realizada na quarta-feira (28) pelos vereadores de Campo Grande, para discutir a segurança nos cemitérios públicos, entre eles, o Santo Amaro. O secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, anunciou que até o mês de julho, a prefeitura deve disponibilizar guardas municipais no local para fazer o monitoramento por 24 horas.

Além do Santo Amaro, o cemitério Santo Antônio, na Vila Glória também deve receber o monitoramento da Guarda Municipal.