CCZ segue com vacinação antirrábica ‘casa a casa’ em Dourados

A vacinação antirrábica ‘casa a casa’ que o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) tem realizado em Dourados, já alcançou vários bairros e pontos da área rural. Foram aproximadamente 15 mil animais vacinados desde maio. O trabalho de visitas e alerta quanto o combate ao Aedes aegypty também continua.

Os agentes aplicam as vacinas em cães e gatos nas residências, trabalho realizado ainda em pontos ‘fixos’ aos sábados, quando o CCZ atende a comunidade nas escolas. O intuito é deixar a cidade livre de raiva humana e animal.

Conforme a coordenadora do CCZ, Rosana Alexandre da Silva, a meta é vacinar 55 mil animais. Ela destaca que as pessoas que não podem receber os agentes em casa durante a semana devem se atentar aos locais ‘fixos’ da vacinação aos sábados.

Nesta semana, a ação já ocorreu no Parque Alvorada, Residencial Itaju, Santa Fé, Monte Carlo e segue nesta sexta-feira (28), no Jardim dos Cristais.

Quanto ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, a coordenadora explica que Dourados ganhou ‘reforço’ este ano, pois a prefeita Délia Razuk convocou aprovados em concurso e realizou capacitação, aumentando o número de agentes.

Ela cita que as vistorias nas residências são constantes e com os dias mais quentes se aproximando, a comunidade deve ficar em alerta.

"O trabalho contra o mosquito acontece todo o ano, e como os dias já têm sido mais quentes, a população tem que ficar atenta e eliminar os possíveis criadouros do Aedes, pois é um clima favorável à sua reprodução", disse.

O CCZ destaca que recebe denúncias de imóveis fechados que possam contar com focos de mosquito. O imóvel em situação crítica, não atendendo as solicitações previstas na Lei Municipal nº 3965 de 11 de fevereiro de 2016, será notificado e estará sujeito a multa.

Neste sábado (29), o mutirão de combate ao Aedes acontece no Parque do Lago. Será realizado trabalho de visita domiciliar, com inspeção do imóvel, orientação aos moradores, eliminação e tratamento (com larvicida) dos focos e possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Na mesma data, os agentes realizarão a vacinação antirrábica na região da Sitioca Campo Belo.