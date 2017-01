Casal morre após carro capotar e cair em ribanceira próximo a ponte do Rio Miranda em BONITO

FOTO: MaracajuSpeed

O capotamento ocorreu por volta das 15h40 da tarde de ontem, domingo (01), na Rodovia MS-382 KM 19, que liga a cidade de Bonito a cidade de Guia Lopes da Laguna bem próximo a ponte do Rio Miranda.

Em informações colhidas por nossa redação juntamente ao Corpo de Bombeiros da cidade de Jardim e Polícia Civil, que relatam que o veículo Fiat Uno de cor Branca e placas NDW-4288 de Maracaju seguia pela referida rodovia no sentido Bonito/Guia Lopes da Laguna quando sofreu um capotamento.

O veículo era conduzido por Taynara Almeida Souza (19) e veio ao óbito juntamente com o seu companheiro Genivaldo Ajala Nunes (31) que estava no banco dianteiro do veículo. Consta ainda que no banco traseiro do veículo estava o passageiro André Baraques dos Santos (30) que saiu ileso do acidente e que uma criança de iniciais L. V. N. S. (4) sofreu uma fratura no braço direito e foi socorrida por uma ambulância que passava pelo e encaminhada a unidade médica hospitalar na cidade de Jardim e não corre risco de morte.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros da cidade de Jardim que se deslocaram ao local e encontraram somente André Baraques dos Santos (30) totalmente consciente e orientado e não houve intervenção dos Bombeiros.

A Polícia Militar também esteve no local do sinistro e preservou acena do acidente até a chegada dos agentes da Polícia Civil que após realizarem os trabalhos de coleta de imagem do local liberou os corpos a serem removidos ao IML da cidade de Jardim, para que o perito criminalista aponte as causas morte e libere os corpos ao familiares para realizarem o translado dos mesmos aqui para Maracaju.

O veículo foi removido do local com auxílio de um guincho. Ainda não foram apontadas possíveis causa do acidente mas a Polícia Civil da cidade de Jardim, já trabalha no caso.