Casal é preso furtando farmácia no Centro de Dourados

Foto: Osvaldo Duarte

Wesley Cortez Massola, 22, e Miriam Alvarenga Gonzaga, 26, acabaram presos na madrugada desta segunda-feira (11) em Dourados após furtarem farmácias na avenida Marcelino Pires, região central.

De acordo com o boletim de ocorrência, ambos entraram no estabelecimento, quando o alarme disparou e o monitoramento conseguiu flagrar a dupla no local.

A GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi acionada e realizou a prisão de ambos.

Em seguida, foram até a casa dos suspeitos e lá encontraram vários outros itens furtados de uma sorveteria.

Também havia peças de roupas na residência, levando a possibilidade de outra ação parecida em comércio da região, fato negado pelo casal.

Levados ao 1º Distrito Policial e autuados em flagrante pelo furto.