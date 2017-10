Casal de Assaltantes roubam veículo e faz ex primeira dama de Ponta Porã viver momentos de terror

Imagem Ilustrativa

A ex-primeira dama de Ponta Porã, Katia Fabiola, junto a sua filha viveram momentos de terror na noite de quinta feira (05) quando um casal de assaltantes a bordo de uma motocicleta rendeu a mesma em frente a sua residência e com armas em mãos anunciaram o assalto e levaram o veiculo com os pertences da vitima e de sua filha.

O veiculo da marca Jeep, modelo Compass, cor vermelha, placas QAF 8411, tomado em assalto da ex-primeira dama de Ponta Porã seguiu sentido a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero onde o casal de assaltante se estaria refugiando, segundo informações, à mulher se dedicaria a pilotar a motocicleta e o acompanhante com arma em mãos estaria anunciando o assalto, onde o mesmo atua com extrema violência contra as vitimas.

A onda de assaltos nos últimos dias tem aumentado de forma alarmante sem que possa ser detidos ou localizados pelos responsáveis do patrulhamento ostensivo preventivo na cidade, onde os assaltantes atuam com toda a tranquilidade, colocando a vida de moradores em risco e onde todos se encontram na mira dos delinquentes que transitam pelas ruas de Ponta Porã aonde chegam a escolher as suas vitimas.