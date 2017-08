Casal chega em casa e flagra ladrão dentro do seu quintal em Dourados

Fotos: Osvaldo Duarte

O caso ocorreu na rua Adelina Rigoti, Jardim Água Boa e resultou na prisão de William Vagner Vargas, 30.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegava em casa com a mulher e avistou o suspeito no local.

Ao descer da moto, ele questionou o rapaz sobre o que fazia ali. Logo em seguida, William largou uma TV que estava em sua mão e tentou fugir.

No caminho ele foi alcançado pelo homem e seguro até a chegada da Polícia Militar. Com ele havia três óculos de sol, joias, relógio, pote de gel, perfume e uma garrafa de whisky.

Encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados, Vargas acabou autuado em flagrante pela tentativa de furto.