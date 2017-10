Carta encontrada pela P C pode elucidar mortes de ex-secretária de saúde e de seu pai em Batayporã

Uma carta localizada pela Polícia Civil na residência onde os corpos da ex-vereadora e ex-secretária de Saúde, Ivanilde Cândido, e de seu pai Antônio Lourival foram encontrados, pode ajudar as autoridades a desvendarem as mortes que chocaram a cidade de Batayporã e toda a região.

A confirmação da existência da carta em poder da polícia foi apurada pela equipe de reportagem do Nova News. O conteúdo na íntegra ainda não foi divulgado, uma vez que as equipes policiais estão em fase de investigação.

O Nova News entrou em contato com o delegado responsável pelo caso, Rafael Carvalho, que confirmou a existência do manuscrito, mas preferiu não entrar em detalhes sobre o conteúdo para não atrapalhar as investigações. Conforme as informações, Antônio Lourival teria usado duas folhas de um caderno pequeno para deixar a mensagem.