Carro parte ao meio após motorista perder controle da direção e capotar na MS-080

Foto: Cleber Gellio

Capotagem na rodovia MS-080 partiu um veículo ao meio e deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (26), em Campo Grande.

De acordo com equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, Marcelo de Andrade, de 25 anos, conduzia um veículo Gol no sentido Rochedo em direção a Campo Grande, quando teria perdido o controle da direção do automóvel.

O carro bateu em uma árvore, capotou e caiu em um barranco às margens da rodocia. Apesar do automóvel ter partido ao meio, o condutor e o passageiro, identificado como Leandro Ferreira, de 19 anos, não tiveram ferimentos graves. Eles foram encaminhados para a Santa Casa.