Carro invadiu preferencial, atingiu motociclistas e fugiu sem prestar socorros em Deodápolis

Momento em que os jovens eram socorridos. No detalhe a moto destruída. Fotos: Eliton Santos

Um acidente de trânsito deixou dois feridos na Av. Francisco Alves da Silva, no cruzamento com a Rua 15 de novembro. Segundo informações, um Pálio de cor verde, não parou conforme indicação da via, invadiu a preferencial e acabou causando a colisão. Na Av. Francisco Alves da Silva, dois jovens vinham em uma CG Titan Placa NSC-8471 de Deodápolis. Os jovens tiveram diversas escoriações. Segundo testemunhas que presenciaram o fato, o Pálio fugiu sem prestar socorros.



“Com certeza este veiculo apresenta avarias que indica o acidente. Quem souber ou vir um carro com estas características, nos procure!” disse um jovem, irmão de uma das vitimas. A equipe de socorro do Hospital Municipal Cristo Rei prestou os primeiros atendimentos no local do acidente. Os dois rapazes foram levados ao Hospital na sequencia.



Noticias posteriores ao acidente indicam que eles passam bem. A Policia Militar esteve no local do acidente para realizar os levantamentos de praxe.