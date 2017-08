Carro carbonizado é abandonado na Rachid Neder e desperta curiosidade

(Foto: Arlindo Florentino)

Um veículo Volkswagen Gol, com placas de São Paulo, completamente carbonizado chamou atenção de quem passava pela Rua Rachid Neder, próximo ao cruzamento com a José Antônio, em Campo Grande. O incêndio teria acontecido na madrugada desta quarta-feira (2) e ainda não se sabe o que causou as chamas.

Conforme apurado pela equipe do Jornal Midiamax, o incêndio aconteceu por volta das 5h30 desta manhã. O motorista, acompanhado de uma passageira, seguiam pela rua quando perceberam fumaça saindo do motor do veículo. Assim que o condutor estacionou no acostamento da rua, o incêndio se espalhou.

Populares que passavam pelo local pararam para ajudar e tentaram apagar as chamas com os extintores dos carros, mas o fogo consumiu o Gol rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas fizeram apenas o rescaldo do incêndio.

Os militares encontraram apenas a passageiro do veículo sentada no meio-fio. Ela não sofreu ferimentos. O motorista não foi identificado, deixou o local antes que os bombeiros chegassem e abandonou o carro.

Por conta da hora, nenhum dos comércios da região estavam abertos no momento do incêndio, o que despertou a curiosidade de quem passava pelo local. O Gol não possuía nenhuma restrição e as causas das chamas são desconhecidas.