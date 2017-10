Carro bate de frente com carreta após invadir pista contrária na BR-267

Com o impacto, o condutor do Escort ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura em um dos braços e pernas, além da suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com o condutor da carreta, ele ainda tentou desviar e evitar a colisão, porém se sucesso não conseguindo evitar o acidente. A carreta saiu da pista e colidiu com uma árvore às margens da rodovia, onde acabou parando. O condutor não chegou a se ferir no acidente.