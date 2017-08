Carro abandonado em barranca de córrego chama atenção de moradores

Carro abandonado chamou atenção dos moradores - Bruno Henrique/Correio do Estado

Carro caído na barranca do córrego, na Avenida Doutor Nassif Siufi, gerou estranheza em moradores da região na manhã de hoje (31), mas ninguém ficou ferido. Conforme o relato de testemunhas, o acidente aconteceu na madrugada de ontem (30) e o proprietário teria conseguido sair sozinho do carro, sem ferimentos.

De acordo com testemunhas do caso, o acidente aconteceu por volta das 4h da manhã de ontem, quando a berlinda caiu na barranca do córrego, na altura da avenida Doutor Nassif Siufi quase esquina com a rua Cachoeira do Campo. O dono do veículo não teria se ferido e conseguiu sair sozinho. Ainda conforme o relato de quem viu o caso, o homem teria ligado para um guincho e ainda informado ao Corpo de Bombeiros que a situação estava resolvida.

Na manhã de hoje, no entanto, populares estranharam o carro abandonado e, por precaução, acionaram os bombeiros novamente. Até o fechamento desta matéria, o veículo ainda não tinha sido retirado.