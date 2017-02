Carreta faz 465 atendimentos e prefeito agradece o empenho de todos envolvidos na saúde em VICENTINA

FOTO: EVERTON PEREIRA / ASSESSORIA - Carreta faz 465 atendimentos e prefeito agradece o empenho de todos envolvidos na saúde

VICENTINA - O prefeito de Vicentina, Marcos Benedetti Hermenegildo “Marquinhos do Dedé” (PMDB), juntamente com toda sua equipe da Secretaria Municipal de Saúde, e secretária Josiane Oliveira, recebeu no último dia 13 de fevereiro, a Carreta itinerante do Hospital de Câncer de Barretos. Este trabalho é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Vicentina e o Hospital de Câncer de Barretos (SP), pertencente à Fundação Pio XII.

Durante todo o dia foram feitos 465 exames, sendo 238 Preventivos de Cólo de Útero e 227 Mamografias. Além dos profissionais da carreta, participaram também as enfermeiras e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Básica de Saúde, entre outros funcionários que auxiliaram nos trabalhos diversos. Os resultados dos exames será enviado para a Secretaria Municipal de Saúde de 40 à 60 dias.

O prefeito Marquinhos do Dedé destacou os 05 dias que a Carreta ficou em Vicentina e de toda equipe empenhadas no atendimento, agradeceu a toda equipe médica da carreta do Hospital de Câncer de Barretos, focando sempre no ótimo atendimento que todos fazem com muita dedicação e carinho com a população por onde a carreta de atendimento passa “É um trabalho que necessita de muito carinho e dedicação, pois quando se fala nessa doença tão perigosa necessita de cuidados e muita atenção, e isso essa equipe tem, parabéns para todos que fazem esse trabalho e que continuem sempre assim, com essa eficiência no que fazem e a alegria para todos nós que necessitamos desse importantíssimo atendimento”, finalizou Marquinhos do Dedé.

Para a secretária municipal de saúde, Josiane de Oliveira, os objetivos foram alcançados por todos, e parabenizou também toda equipe médica e toda sua equipe pelo brilhante trabalho me todos os sentidos “É gratificante para todos nós quando um trabalho é feito com a alma e coração, pois quando se fala em saúde publica, temos que tratar com muito amor e carinho, independente de qualquer coisa. A carreta ficou os 5 preciosos dias em nosso município, fizemos de tudo para que todos fossem atendidos da melhor forma possível, agradecer também ao empenho do prefeito Marquinhos do Dedé que não mediu esforços para que isso acontecesse, a saúde 100% que sempre foi um dos objetivos do prefeito Marquinhos do Dedé no município”, destacou Josiane Oliveira.

O Vice-Prefeito, Eduardo Costa da Silva “Oncinha” (PMDB), ele que é coordenador da Carreta da Saúde, agradece equipe do Hospital do Câncer de Barretos pelo atendimento as mulheres do Município de Vicentina aonde estiveram na Cidade de Vicentina por uma semana e atendendo a contento nossa população. O Vice Prefeito Oncinha que sempre pediu este atendimento quando vereador na Câmara Municipal da Cidade e também sempre esteve a frente quando aqui se realizam campanhas para arrecadação de recursos ao Hospital do Câncer de Barretos, Oncinha que sempre esteve pronto a colaborar com as grandes causas quando aqui estas existiram e agora como Vice Prefeito do Prefeito Marquinhos do Dede, diz ele que estará sempre a disposição da população quando dele estiverem precisando, principalmente com referencias a saúde do nosso povo, conclui o Vice Prefeito Eduardo Costa PMDB.