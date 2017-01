Carreta do Hospital do Câncer estará entre os dias 23 ao 27 de janeiro em DEODÁPOLIS

Representantes da Odebrecht (Pólo Eldorado) e da Secretaria de Saúde do Municipio de Deodápolis. Foto: Eliton Santos.

A Prefeitura Municipal de Deodápolis vai realizar neste mês de janeiro diversos atendimentos através da Carreta do Hospital do Câncer de Barretos que virá ao município e atenderá no período de 23 ao 27 de janeiro próximo ao Centro de Múltiplo Uso. A vinda da equipe foi idealizada através de uma parceria entre o executivo municipal e a Usina Odebrecht Agroenergia de Rio Brilhante.

Parte dos atendimentos será para mulheres de integrantes da usina e os demais atendimentos atenderão diversas mulheres de Deodápolis entre sede e distritos. Durante o período em que a equipe estiver em Deodápolis, serão realizados diversos exames de mamografia e exames de preventivos (Papanicolau).



Dados do Ministério da Saúde mostram que são registrados mais de 2 milhões de casos no Brasil por ano. O Câncer de mama é mais comum em mulheres. “Estamos felizes por saber que temos parceiros em nossa região que contribuem com ações como esta. A Odebrecht Agroindustrial está conosco nesta ação que visa dar andamento ao pedido de exames que possam detectar o câncer de mama. Diversas mulheres serão atendidas e terão, caso necessário, o encaminhamento para o tratamento adequado!” destacou o Prefeito Valdir Sartor.



As fichas para os atendimentos já foram enviadas pela Secretária de Saúde, Rose e pela Coordenadora de Atenção Básica de Saúde, Elis. Todos os atendimentos ocorrerão na carreta que ficará estacionada nas proximidades do Centro de Múltiplo Uso.