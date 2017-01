Carreta de Barretos ficará 5 dias para atender as mulheres neste mês de janeiro em JATEÍ

Carreta de Barretos ficará 5 dias para atenderá as mulheres neste mês de janeiro em JATEÍ

O município de Jateí com o setor da saúde sendo um dos prioritários do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) irá receber a Carreta de Barretos, que durante cinco dias estará na cidade realizando exames gratuitamente para as mulheres, nos dias 23 a 27 de janeiro, sem necessidade de pedido médico.

Esta é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Jateí na gerencia da vice-prefeita Cileide Cabral da Silva Brito (PSDB) que visa conscientizar as mulheres sobre a prevenção, com público alvo na faixa etária 40 a 69 anos para mamografia e 25 a 65 anos para o Papanicolaou, mas conhecido como preventivo. “Visamos atender os anseios da população, atendendo determinação do prefeito que em sua administração já garantiu que a saúde é uma de suas prioridades principais”.

Durante os cinco dias 500 mulheres estarão realizando o atendimento, sendo 234 mamografias e 266 preventivos. Os exames com a total confiança e eficiência acontecerão dentro da carreta com equipamentos necessários em consultórios médicos, com profissionais especializados. A carreta ficará estacionada em frente ao Centro Municipal de Reabilitação Multidisciplinar.

A enfermeira coordenadora da Saúde Municipal da Mulher Karimi Aparecida Cavazzani explica que o atendimento será direcionado apenas às mulheres do município, incluindo as da zona rural, todas as interessadas deverão procurar o Agente Comunitário de Saúde da sua localidade, para melhores informações ou pré-agendamento.

O prefeito Eraldo Jorge Leite ressalta que é de suma importância que as pessoas busquem a prevenção, pois esta ação além de conscientizar que prevenir sempre é o melhor remédio, terá mais agilidade atendendo parte da demanda do município. “Investir na saúde é demonstrar compromisso e respeito com o povo de Jateí, pois recém assumimos a prefeitura, quinhentas mulheres já irão fazer os exames”.