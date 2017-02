Fotos: Lucas Moura - Carreta de Barretos chega para atendimento as mulheres até dia 10 de fevereiro em JATEÍ

A Unidade Móvel do Hospital do Câncer de Barretos, Aldegonda Dacone Capuci, da Fundação Pio XII chegou na manhã desta segunda-feira (06) no município de Jateí com uma equipe de saúde especifica, para atendimentos gratuitos as mulheres até o dia 10 de fevereiro, todos já pré-agendados pelos Agentes Comunitários de Saúde.

A carreta ficará estacionada em frente à Clínica de Atendimento Municipal Multidisciplinar onde realizarão centenas de exames, de mamografia e preventivo dentro da própria carreta, toda equipada contendo três consultórios, um para exame de colo de útero, mamografia, sala de apoio e ainda uma recepção. Os profissionais são Unidade Fixa de Nova Andradina composta por uma enfermeira Bruna Crivelli, duas técnicas em radiologia Vanessa Cristiane da Silva e Luana Aparecida Marchi, recepcionista Fernanda Andrade, e o motorista Ivanir da Silva.

Conforme explica a enfermeira responsável pela carreta Bruna Crivelli os exames são realizados com total segurança, visando cada vez mais a prevenção das doenças assim evitando grandes problemas futuros. “Os métodos e aparelhos utilizados na carreta são de alta precisão, podendo se detectado lesões até 15 anos antes. Os resultados serão laudados com avaliações bem detalhadas em Barretos e no máximo uns 60 dias serão encaminhados para a Secretaria de Saúde”.

Para este primeiro dia os atendimentos serão disponibilizados as mulheres do assentamento Gleba Nova Esperança e fazendas, os demais dias já intercalados com as moradoras da cidade, distrito e também da zona rural. Esta é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Jateí em conscientizar as mulheres sobre a prevenção, com público alvo na faixa etária 40 a 69 anos para mamografia e 25 a 65 anos para o Papanicolaou, mas conhecido como preventivo.

A Secretária Municipal de Saúde Cileide Cabral da Silva Brito explica que a intenção é atender 100% da demanda das mulheres do munícipio, assim como os demais, ressaltando que para aquelas mulheres que não conseguiram agendamento para esta semana, basta apenas procurar os agentes comunitários que a Saúde de Jateí estará encaminhando para a Unidade Fixa de Nova Andradina. “A população de Jateí é merecedora de nossa dedicação, estaremos sempre à disposição com nossa equipe de trabalho, realizando o que há de como já garantiu o prefeito”.

O prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB) que recepcionou a chegada da carreta com parte da sua equipe e representantes do Legislativo, fez questão de agradecer a solidariedade do diretor presidente da Fundação Pio XII Henrique Prata por ser parceiro de Jateí em enviar a unidade móvel para realização dos atendimentos. “Nossos sinceros agradecimentos a esta pessoa que sempre tem colaborado com Jateí, e como parte de nossa gratidão no dia 26 de março na coordenação de Beto Jorge será realizado em Jateí o Leilão Direito de Viver em prol ao HC de Barretos, participem”.