Carreta da Justiça itinerante inicia trabalhos em Jateí

A Carreta da Justiça Itinerante do Mato Grosso do Sul que se encontra na cidade de Jateí, na manhã desta segunda-feira (17) iniciou seus trabalhos no município com uma equipe que esta a disposição da população para atendimentos judiciais de forma simples e gratuita.

A vice-prefeita Cileide Cabral da Silva Brito juntamente com o chefe de gabinete do prefeito Luiz Carlos Burci e presidente da Câmara Edison Paz estive no local recepcionando a equipe, como também constante de perto como serão desenvolvidos os trabalhos na cidade. “Este é um serviço de suma importância para Jateí, o prefeito Eraldo Leite encontra-se satisfeito com a parceria se colocando a disposição no que precisar” diz a vice-prefeita.

Fazendo parte do programa Judiciário em Movimento, a carreta que está estacionada em frente ao Centro Cultural Municipal, tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros, e elevador para cadeirantes. Conta com os serviços das Analistas Judiciárias Renata Queiroz Nakamura (Chefe do cartório), Edivana de Andrade Farias e Ivani Correa de Andrade, motorista analista José Carlos da Silva, e quatro policiais militares que fazem a segurança da carreta.

Serão atendidos os seguintes serviços: Ação de alimentos; Cobranças; Conversão de separação; Investigação de paternidade; Divórcio; Guarda; Reconhecimento/dissolução de união estável, entre outros. Terá como juiz de direito Dr Luiz Felipe Medeiros, Assessor Jurídico Rafael Guenka, Conciliadora Renata Berg Vilas Boas e defensor público do fórum de Fatima do Sul.

Conforme explica a chefe do cartório, a analista Renata Nakamura o importante é que a população se mobilize e venha participar agendando um horário para atendimento, assim não deixando para última hora. “Tentamos resolver problemas amigavelmente, de forma simples e gratuita, pois este é o caminho direto com a justiça, venha e participe”.

A Carreta irá percorrer ao todo 25 municipais do Estado, locais onde não há Fórum, com a proposta de aproximar cada vez mais o Judiciário da população. Ficarão em Jateí realizando atendimento ao público até quinta-feira e no dia seguinte serviços internos.