Carreta da Justiça disponibiliza cadastramento biométrico em Novo Horizonte do Sul

Imagem: Divulgação

Nesta segunda-feira (31), a Carreta da Justiça começou seu atendimento no município de Novo Horizonte do Sul, onde ficará durante toda a semana. O serviço do Poder Judiciário naquela cidade contará com uma novidade: o cadastramento biométrico. Resultante de uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, o TJMS tornará acessível a toda população novo horizontina do sul o cadastro biométrico para as próximas eleições, além do requerimento da 1ª via do título.

Com a intenção de tornar o processo eleitoral cada vez mais seguro, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução n° 23.330/2015, institui em todo o país o cadastro biométrico dos eleitores, uma vez que é um método tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio de suas impressões digitais por não existirem duas impressões iguais.

Para requerer o cadastramento biométrico, o eleitor deve se dirigir aos postos de atendimento eleitoral munido de comprovante de endereço original e atualizado, documento de identidade com foto (original e cópia) e o título de eleitor original. O recadastramento é obrigatório e o não comparecimento do eleitor acarretará na perda do título, além de direitos como, por exemplo, renovar matrículas em escolas e universidades e inscrições em concursos públicos.

O atendimento da Carreta da Justiça está sendo feito em frente da Secretaria de Assistência Social, ao lado da Prefeitura Municipal, na Avenida João Ramalho Sobrinho, 130.