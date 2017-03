Carnaval supera expectativas e injeta mais de R$ 8 milhões na economia de BONITO

Diretor-presidente da Fundtur, Nelson Cintra, secretário de Turismo de Bonito, Augusto Mariano e diretor-presidente d Fertel Bosco Martins

O feriado prolongado de Carnaval agitou a Capital do Ecoturismo injetando mais de R$ 8 milhões na economia de Bonito (MS) e atraindo centenas de turistas para a cidade.

Segundo o secretário de Turismo, Indústria e Comercio do município, Augusto Barbosa Mariano, 95% das vagas da rede hoteleira foram preenchidas e vários passeios registram lotação máxima durante os dias do evento.

“O comerciante da Pilad Rebuá está satisfeitíssimo. Movimento bom, muita tranquilidade, silêncio, sem ‘muvucas’ e música alta ou poluição sonora. Também acabou o cheiro de urina e similares no centro da cidade”, detalhou o secretário.

Ainda segundo o secretário, pesquisas realizadas durante o feriado identificaram que o maior público foi de turistas de outros estados, o que representa uma arrecadação menor em balneários e casas de aluguel, por exemplo. “O perfil predominante foi de ecoturistas, turistas de natureza, turistas de aventura e família, que tem um gasto per capita elevado. O turista regional, que tem um gasto per capita menor, vai mais aos balneários, compareceu pouco e o comércio que depende deles sentiu”, explicou.

A segurança também foi muito elogiada durante os cinco dias do Ecofolia 2017. Com policiamento reforçado e uma ação conjunta da Policia Militar, Civil e Ambiental as confusões ficaram mais restritas e não houve nenhum registro de lesões corporais graves, assim como acidentes de trânsito.

O Ecofolia teve custo de R$ 155 mil reais, sendo R$ 65 mil do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo, e R$ 90 mil com recursos próprios da Prefeitura. O número total de visitantes ainda não foi divulgado, mas estimasse que pelo menos 10 mil foliões curtiram o carnaval de rua da cidade.