Carcará Imóveis realiza mais um sonho da casa própria em FÁTIMA DO SUL

Mais um sonho da casa própria é realizado, através da entrega de mais um imóvel da Construtora e Imobiliária Carcará Imóveis de Fátima do Sul. O recebimento das chaves aconteceu na última Quinta-feira, 04, onde o amigo e cliente Julio Carlos Wolf teve seu sonho realizado.

Localizado no bairro Jardim América, o imóvel entregue pela construtora, além de outros dois projetos em andamento na área. Para o sócio proprietário da empresa o empresário, Diego Carcará.

“É uma satisfação muito grande entregar mais um empreendimento de qualidade nesta região, que já é alvo de investimentos da construtora. Esta é mais uma grande obra que concluímos no prazo e com todo o padrão de qualidade da marca Carcará Imóveis, entendendo e atendendo completamente as necessidades do nosso cliente”, destacou Diego

A Carcará Imóveis Informa a você que não realizou o sonho da casa própria ainda procure agora mesmo a nossa empresa que faremos de tudo para ajudar a realizar o seu sonho.

Você pode optar em construir um imóvel onde terá total liberdade em escolher todo a acabamento de sua casa tais como cores, pisos, janelas e revestimento. Você também pode adquirir um imóvel pronto temos uma grande variedade de casas e terrenos que se enquadra no programa minha casa minha vida.

Os interessados podem entrar em contato pelos fones:

Cel: 67-999888493 Diego Carcará

Cel: 67-996406504 Caio Felipe

Fixo: 3467-6611 Carcará Imóveis

que a equipe Carcará Imóveis vai até você.

Confira o site: http://carcaraimoveis.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/Carcar%C3%A1-Im%C3%B3veis-1544565525764937/?fref=ts

​VEJA FOTOS ABAIXO