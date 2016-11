Carcará Imóveis realiza mais um sonho da casa própria em FÁTIMA DO SUL

Mais uma vez a empresa carcará Imóveis realiza o sonho da casa própria no município de Fátima do sul. Onde desta vez, está recebendo as chaves do empreendimento, das mãos do empresário Diego Carcará, o Casal Marcelo e Alessandra.

O casal procurou a empresa Carcará Imóveis, onde foram orientados para fazer a abertura de conta, aprovação de credito, Escolha do terreno e construção do Imóvel.

A empresa conseguiu enquadrar Alessandra e Marcelo no programa minha casa minha vida. O casal está muito satisfeito, pois tiveram a liberdade de escolher todo acabamento de sua casa, tais como cores, pisos, janelas e revestimentos.

Hoje Alessandra e Marcelo têm sua casa própria e agradece muito a Deus por realizar seu sonho.

A Carcará Imóveis Informa a você que não realizou o sonho da casa própria ainda procure agora mesmo a nossa empresa que faremos de tudo para ajudar a realizar o seu sonho.

Você pode optar em construir um imóvel onde terá total liberdade em escolher todo a acabamento de sua casa tais como cores, pisos, janelas e revestimento. Você também pode adquirir um imóvel pronto temos uma grande variedade de casas e terrenos que se enquadra no programa minha casa minha vida.

Entre em contato com a nossa equipe:

Cel: 67-999888493 Diego Carcará

Cel: 67-996406504 Caio Felipe

Fixo: 3467-6611 Carcará Imóveis

"Carcará imóveis intermediando seu Sonho Construindo seu futuro"