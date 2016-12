Carcará Imóveis entrega mais uma casa e realiza mais um sonho em FÁTIMA DO SUL

Mais uma vez a Carcará Imóveis está realizando mais um sonho da casa própria no município de Fátima do Sul, onde desta vez, estão recebendo as chaves do empreendimento, o casal Willian e Thábata .

O casal recebeu as chaves do empreendimento das mãos dos empresários e proprietários Diego Carcará e Pedro Carcará, da Carcará Imóveis de Fátima do Sul, onde destacaram “Para nós da Carcará Imóveis, cada imóvel entregue ao cliente é uma vitoria e uma conquista, pois sei da importância de um sonho realizado, dedicamos nosso tempo e total empenho para o cliente, dando suporte em todas as fazes do financiamento, sempre priorizando a qualidade em nossos serviços, pois somos uma família e família que trabalha unida cresce”, destacou Diego.

A Carcará Imóveis Informa a você que não realizou o sonho da casa própria ainda procure agora mesmo a nossa empresa que faremos de tudo para ajudar a realizar o seu sonho.

Você pode optar em construir um imóvel onde terá total liberdade em escolher todo a acabamento de sua casa tais como cores, pisos, janelas e revestimento. Você também pode adquirir um imóvel pronto temos uma grande variedade de casas e terrenos que se enquadra no programa minha casa minha vida.

Os interessados podem entrar em contato pelos fones:

Cel: 67-999888493 Diego Carcará

Cel: 67-996406504 Caio Felipe

Fixo: 3467-6611 Carcará Imóveis

que a equipe Carcará Imóveis vai até você.

Confira o site: http://carcaraimoveis.com.br/

Facebook: https://www.facebook.com/Carcar%C3%A1-Im%C3%B3veis-1544565525764937/?fref=ts