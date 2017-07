‘Capoterapia’ é desenvolvida na Capital e Mestre Elias fala do sonho de construir Sede em Culturama

FOTO: DIVULGAÇÃO - ‘Capoterapia’ é desenvolvida na Capital com Mestre Elias

O Culturamense nato e de coração, Mestre Elias Couto, presidente da ACCRS (Associação Cultural da Capoeira Raios de Sol), está desenvolvendo um belo trabalho na Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande.

Mestre Elias Couto já por muitos tempo vem desenvolvendo um trabalho voltado mais para a terceira idade, denominado “Capoterapia”, trabalho esse que se iniciou no distrito de Culturama, município de Fátima do Sul e que agora está sendo realizado em Campo Grande (MS) pelo Mestre Elias.

Essa semana, Mestre Elias usou das rede sociais (facebook), para anunciar e pedir a participação de todos para a construção de uma sede no distrito de Culturama. A mensagem diz assim: “AH, SONHO MEU...Todos temos sonhos. O meu, embora simples para os políticos, está difícil de ser realizado. Meu sonho é a CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPOTERAPIA da ACCRS no Dist. de CULTURAMA. Vamos todos fazer parte desta obra! Clique: ⏩http://www.jmconstrutorams.com.br/responsabilidade-social/”.

Mestre Elias Couto é apaixonado pelo distrito e via celular disse ao Fátima News da luta para que seu sonho seja realizado “Estamos trabalhando firme e forte para juntos construir o nosso centro de capoterapia da ACCRS no nosso querido distrito de Culturama. Já desenvolvemos esse projeto lá no distrito, todos abraçaram e gostaram das aulas, em especial, os idosos que usam da capoterapia para superar a depressão e problemas de saúde, apenas com os exercícios. Vamos continuar trabalhando para que nosso sonho seja realidade”, finalizou Mestre Elias.

Um grupo de idosos de Campo Grande -MS passou a utilizar a capoeira como terapia. A capoterapia, nome dado à atividade pelos participantes, já fez com que muitos dos alunos conseguissem superar a depressão e problemas de saúde apenas com o exercício.

A capoeira é a arte trazida para o Brasil pelos escravos e que, aos poucos, se tornou parte de cultura do país.

Cada vez mais pessoas descobrem que para praticar a capoeira não importa a idade. Em uma roda de capoeira em os idosos encontraram um novo estímulo para aproveitar a vida.

Todos têm mais de 60 anos e escolheram entrar no ritmo. Os idealizadores da iniciativa adaptaram o esporte para a terceira idade. As aulas de capoterapia buscam fazer exatamente o que o nome revela: terapia por meio da capoeira.

COMO TUDO COMEÇOU

A Capoterapia foi criada pelo Mestre Gilvam de Brasília - DF - em 1998 e hoje atende mais de 50 mil adptos em todo o Brasil.

O Mestre Elias Couto trouxe a Capoterapia para o MS em 2015.