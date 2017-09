Capotamento destrói S-10 e família de Dourados fica ferida na BR-463 (vídeo)

Três ocupantes de S-10 ficaram feridos e motorista preso às ferragens (Fotos: Sidnei Bronka/94FM)

Três pessoas que seriam moradoras em Dourados ficaram feridas em um violento acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira (8) na BR-463. Marido, mulher e filho estavam numa Chevrolet S-10 que ficou completamente destruída depois de capotar aproximadamente quatro quilômetros adiante da ponte do Rio Dourados, com destino a Ponta Porã.

A 94FM apurou até o momento que a mulher e o filho, um adolescente, foram socorridos com ferimentos aparentemente não tão graves. Já o marido, que conduzia a picape, ficou preso às ferragens e só uma equipe do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) conseguiu livrá-los dos destroços, em estado grave.

Outro veículo também foi envolvido no acidente, uma Ford F-250 prata. As causas do capotamento ainda não foram apuradas. Ambas as caminhonetes têm placas de Dourados e primeiras informações indicam que trafegavam no mesmo sentido, rumo a Ponta Porã.

Antes mesmo da chegada dos socorristas as vítimas receberam atendimento de outras pessoas que trafegavam pela rodovia federal que liga Dourados a Ponta Porã. A via tem tráfego intenso devido a uma promoção do comércio da fronteira.