Capacitação de notificação por intoxicação por agrotóxico foi realizado em VICENTINA

Nesta sexta feira 17/03, aconteceu no SIMTED de Vicentina, uma capacitação realizada pela Prefeitura de Vicentina em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Superintendência de Vigilância em saúde e Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental/CIVITOX, Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura.

Com o Tema “Capacitação de Notificação por Intoxicação por agrotóxico e animais peçonhentos e impactos do uso dos agrotóxicos na saúde”.

As capacitação foi ministrada pelos profissionais;

• Dr. Sandro Benites (médico responsável pelo CIVITOX);

• Karyston Adriel (Coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental).

• Flávia Lopes (Farmacêutica responsável pela CIVITOX).