Cantora Fatimassulense sonha em cantar ao lado de Marília Mendonça, veja como ajuda-la

FOTO: DIVULGAÇÃO

A cantora Fátimassulense "Cris Passos", apelou em sua rede Social através de um vídeo, onde a mesma pede para seus fãs ajudar ela a realizar seu sonho em cantar ao lado de sua inspiração do sertanejo.



Na tarde desta segunda-feira (15), a cantora postou no seu Facebook um vídeo realizando um pedido a seus fã que compartilha-se seu pedido até chegar a pessoa de Marília Mendonça . No vídeo, Cris Passos abre seu coração, se emociona a revela seu amor pela cantora da musica sofrência.



Cris revelou que sonhou com Marília chamando-a para cantar ao seu lado no palco, e após esse sonho a Fátimassulense decidiu expor seu apelo em publico através de sua rede social.



Em sua postagem junto ao vídeo Cris pediu para compartilharem até chegar a um dos organizadores da ExpoAgro em Dourados, onde Marília Mendonça estará realizando show nesta quarta-feira (17). "Espero que vocês me ajudem a realizar meu grande sonho!! meus fãs e amigos vamos compartilhar, compartilhar e compartilhar para que chegue até a Marília Mendonça ou ao organizador da Expoagro, que Deus abençoe a cada um de vocês !!!", escreveu Cris Passos.



