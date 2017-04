Campeonato de Futsal inicia com participação de 10 equipes e jogos todos os sábados em JATEÍ

FOTO: DIVULGAÇÃO - Equipes que deram inicio ao campeonato de futsal

O município de Jateí iniciou neste final de semana os jogos do I Campeonato Municipal de Futsal/2017,com apresentação especial do grupo de Basquete Ginasloucos de Dourados, que encantou a população.

O campeonato envolvendo atletas da sede, distrito Nova esperança e Gleba Nova Esperança, contará com 10 equipes, e os jogos acontecerão aos sábados no Ginásio de Esportes a partir das 19hs com entrada franca. Contaà arbitragem daequipe da Associação Esportiva Douradense de Árbitros (AEDA).

A apresentação do Ginasloucos quemarcou o inicio docampeonato levou o público ao delírio, com um show de enterradas de basquetebol de uma forma inacreditável, atraente e extrovertida, com jogadas individuais, duplas, trios e coletivas, com evoluções e grau de dificuldade em cada jogada, combinando muita adrenalina. O Ginasloucos é a segunda vez que se apresenta no município, sendo um grupo bem conhecido que já participou de vários programas de televisão, e apresentações em diversos Estados do país,inclusive dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O Gerente Municipal do Esporte Kleberson José Grossko explica que o campeonato terá premiação em troféu para 1º ao 3º colocado, e ainda para o goleiro menos vazado e artilheiro. Na oportunidade agradeceu a presença do público e toda sua equipe de trabalho, assim como a Polícia Militar. “O campeonato é um meio de socialização e divertimento, sendo assim é importante que a população prestigie as competições, que terá total segurança adequada, sendo um evento familiar”.

A Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Eleni Felipe com todo respaldo do prefeito Eraldo Jorge Leite (PSB), garante que a intenção é incentivar a prática do esporte no município, com a participação de equipes em eventos esportivos demonstrando benefícios a saúde física e mental. “O esporte tem uma grande relevância para a toda a sociedade, sendo esta uma atividade física que socializa e interagem as pessoas, além de ser fundamental para a saúde” garante asecretária.

Na primeira rodada o time Gleba Nova Esperança venceu Chácara Estrela de 07 x 04. Na sequência Cartório Santos Leite com 05 gols venceu Piasseski que fez 03. Contou com presença dos Secretários Municipais Luiz Carlos, Antonia Marcilia, Rogério da Silva, José Carlos e Smith da Silveira, e o presidente da Câmara Edison Paz e demais vereadores.