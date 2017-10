Campanha 'Semana Nacional do Eleitor Jovem' do TSE será realizada em novembro em Deodápolis

Cartório eleitoral da 39ª Zona Eleitoral de Deodápolis e Glória de Dourados. Foto: Eliton Santos.

O cartório eleitoral da 39ª Zona, realizará no mês de novembro em Deodápolis a ‘Semana Nacional do Eleitor Jovem’, campanha está de iniciativa do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O objetivo segundo comunicado enviado a imprensa é que o objetivo da ação é o de regularizar a situação eleitoral de jovens que estarão aptos a votar nas próximas eleições em 2018.



A semana nacional será realizada no período de 06 à 10 de novembro. Jovens com idade entre 16 e 17 anos deverão ir até o Cartório Eleitoral em Deodápolis para tirar o titulo de eleitor. “A participação do jovem no processo eleitoral é indispensável, sendo sabedor da sua grande força de atuação e mobilização, sempre buscando melhores oportunidades de desenvolvimento consciente e sustentável. Assim, só teremos uma democracia cada vez mais forte, se houver a participação de todos e, inclusive, de forma especial, você “eleitor jovem”.

Compareça ao cartório eleitoral e tire o seu primeiro título de eleitor, apresentando um documento de identificação e um comprovante de endereço.” Destacou a nota a imprensa enviada pelo 39ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de Deodápolis e Glória de Dourados.



Maiores informações podem ser obtidas via fone: (67) 3448-1143 ou (67) 3448-2613.