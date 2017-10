Caminhonete encontrada queimada próximo a cidade de Ponta Porã

Na manha de segunda feira (02) uma camionete encontrada queimada na MS 164 na cidade de Ponta Porã, chamou a atenção de populares e dos agentes da Policia Nacional da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que investigam a execução do brasileiro, Jose Edgar Ferreira (39) que estaria se dedicando a pistolagem na região de fronteira, foi encontrado em um caminho vicinal do bairro Nelly Victoria, executado com 29 disparos de fuzil do calibre 7.62, possivelmente após ser sequestrado e levado ate o local da execução.

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios, a camionete da marca Ford modelo Ranger, cor cinza, placa ABQ 7766 da cidade de Maringá estado do Paraná, que se encontra em nome de uma empressa a mesma seria financiada e ainda não teria sido transferida ao proprietario mas as suspeitas apontam que seria propriedade da vitima, mas esta situação ate o momento não foi confirmada pelas autoridades policiais de Ponta Porã.