Caminhão carregado com mandioca tombou próximo a GLÓRIA DE DOURADOS, Veja Fotos

FOTOS: FÁBIO MENEZES / REGIAONLINE

No período matutino desta quinta-feira,06/04/2017,próximo da Imagem da Santa,um caminhão carregado de mandioca tombou,já chegando no Perímetro Urbano da cidade de Glória de Dourados.Segundo o motorista do caminhão,ele perdeu o controle do veículo,vindo a tombar o mesmo.

Apesar dos danos causados ao veículo,o motorista saiu ileso. A BR ficou interditada por alguns minutos nos dois sentidos,com a ação da polícia militar no controle do trânsito e a defesa Civil auxiliando na remoção do caminhão,no qual precisou de suas máquinas patrola pra auxiliar a destombar.

Em seguida,o Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul, visando a segurança dos trafegantes,efetuou a lavagem do leito transitável da pista.

