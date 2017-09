Caminhão carregado com carne que saiu de Nova Andradina cai em ribanceira na MS-276

O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foi acionado e socorreu o homem, que seria levado para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde passaria por avaliação médica. Uma equipe da Polícia Militar de Batayporã realizou a sinalização da pista até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Funcionários do frigorífico foram acionados para tomaram as devidas providências com relação à remoção da carga. O caminhão seria retirado do local com auxílio de um guincho. O Nova News apurou que chovia no momento do acidente.

Outro caso Este foi o segundo acidente semelhante registrado no mesmo trecho da MS-276 nesta sexta-feira (29). Mais cedo, uma carreta baú, carregada com frango, que havia saído de Itaquiraí, também com destino ao Rio de Janeiro, saiu da pista e tombou.