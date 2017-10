Câmeras registram grave acidente de ônibus na China

Acidente de ônibus na China: câmeras de segurança registram imagens impressionantes (CCTV/YouTube/Reprodução)

São Paulo – Câmeras localizadas em diferentes partes de um ônibus de passageiros que circulava na cidade de Zhuzhou, que fica na província de Hunan e a pouco mais de 70 quilômetros da capital Changsha (China), registraram o momento em que o veículo se envolveu em um grave acidente com um carro.

As imagens, que foram divulgadas pela CCTV (China Global Television Network) no canal da emissora no YouTube, são impressionantes. Primeiro, uma câmera mostra o motorista dirigindo com tranquilidade até que percebe um carro ao lado. Ao notar a iminência da colisão, ele se desespera. Após colidirem, esse condutor tenta controlar o ônibus, mas falha.

Uma segunda câmera, essa direcionada aos passageiros, traz a perspectiva daqueles que ocupavam ônibus. As pessoas estão sentadas. Algumas dormem, outras mexem em seus dispositivos móveis. No momento em que os veículos batem, bagagens e alguns passageiros são jogados violentamente de um lado para o outro.

Há, ainda, uma terceira câmera, que registra o acidente do lado de fora do veículo. Veja o vídeo abaixo. As imagens podem impressionar.

De acordo com o site de notícias chinês, a polícia disse que o ônibus trafegava em alta velocidade. Apenas uma pessoa se feriu, mas autoridades trouxeram à tona a importância de as pessoas atarem cintos de segurança quando em meios de transporte.

“O vídeo mostra uma passageira vestida de branco e que não estava com o cinto de segurança”, notou o policial em entrevista ao site chinês, “o ônibus trafegava em alta velocidade e ela foi jogada de sua poltrona por conta da força da colisão. Já os passageiros que que estavam com o cinto permaneceram seguros em seus lugares”.

A China é um dos países que mais sofre com acidentes de trânsito. De acordo dados do Banco Mundial, o país registra uma média de 260 mil fatalidades relacionadas a estes incidentes anualmente. Em âmbito global, estes incidentes representam a maior causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos e matam 1,25 milhão de pessoas todos os anos.