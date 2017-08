Câmeras flagram ação de ladrão em assalto a joalheria

Homem aparece levando dinheiro em assalto - Foto: Reprodução

Câmeras do circuito interno de segurança da joalheria assaltada no final da manhã de hoje (8) no Shopping Avenida Center, em Dourados, mostra o momento em que ladrão invade a loja, rende a atendente, pega o dinheiro no caixa e foge após esfaquear um homem.

Às 11h53 o criminoso entra no estabelecimento comercial com uma mochila e leva a mulher até o caixa.

Lá, ele pega várias notas. Não é possível ver se também rouba peças do mostruário.

No fim da ação, a atendente sai correndo e o ladrão também ameaça fuga quando é abordado por uma pessoa identificada inicialmente como Rodrigo Alencar Dantas, que seria funcionário de outra empresa no mesmo local.

Ambos iniciam luta corporal e o criminoso saca a faca e o atinge no braço, escapando logo em seguida.

A Polícia Militar, através de equipe da Força Tática fez buscas pelo suspeito e conseguiu prende-lo momentos depois próximo ao shopping. A identidade do rapaz ainda não foi divulgada.

Conforme informações preliminares, a vítima foi socorrida e encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Veja os dois vídeos, do assalto e da prisão, abaixo.

O Shopping

Por meio de nota, o shopping se posicionou sobre o caso e afirmou lamentar o ocorrido, realizando todo o procedimento de segurança necessário. A direção também afirma que o local permanece funcionando normalmente e que o estabelecimento vem prestado todo o apoio necessário nas investigações.

A nota é assinada pelo gerente comercial Robson Braga.

Sobre o episódio ocorrido, a administração lamenta e afirma ter realizado o procedimento de segurança dentro do necessário até a chegada das autoridades competentes. Reitera que colabora com as investigações, fornecendo toda a ajuda para o esclarecimento dos fatos, inclusive fornecendo imagens, e que o shopping mantém seu funcionamento normal.