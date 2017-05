Câmara vota projetos e proposituras nesta terça-feira, veja pauta da sessão ordinária em Deodápolis

-O VEREADOR MARCIO TELES PEREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, CONVIDA OS MUNÍCIPES PARA SESSÃO ORDINÁRIA DESTA TERÇA FEIRA DIA 16 DE MAIO, COM INÍCIO ÀS 19:00 HORAS (SETE DA NOITE).

-SERÁ DISCUTIDO E VOTADO O PROJETO DE LEI N. 001/2017, DO LEGISLATIVO QUE: ‘INSTITUI A CÂMARA MIRIM NO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS E ESTABELECE NORMAS PARA SEU FUNCIONAMENTO’.

-SERÁ DISCUTIDO E VOTADO O PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 003/2017 DO LEGISLATIVO QUE: ‘REGULAMENTA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS, A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO, INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’.

-SERÁ DISCUTIDO E VOTADO O PROJETO DE LEI N. 024 DE 02/05/17, DO EXECUTIVO QUE: ‘DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DA COMPETÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

-SERÁ DISCUTIDO E VOTADO O PROJETO DE LEI N. 025 DE 02/05/17, DO EXECUTIVO QUE: ‘DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’.

-O VEREADOR EDMILSON PRATES DE SOUZA ATRAVÉS DA MOÇÃO DE PESAR N. 001/2017, UNE-SE EM PESARES COM A FAMÍLIA ENLUTADA DA SRA. FÁTIMA FIRMINO DA SILVA, E ENVIA A PLENÁRIO PARA VOTAÇÃO A REFERIDA MOÇÃO.

-O VEREADOR CARLOS DE LIMA NETO JUNIOR ATRAVÉS DA INDICAÇÃO N. 067/17, ENVIA EXPEDIENTE AO PREFEITO VALDIR LUIZ SARTOR, PARA QUE O MESMO VIABILIZE A MANUTENÇÃO DO QUEBRA MOLAS DA ENTRADA DO DISTRITO DE LAGOA BONITA LOCALIZADO NO INÍCIO DO CANTEIRO CENTRAL

-O VEREADOR GILBERTO DIAS GUIMARÃES ATRAVÉS DA INDICAÇÃO N. 068/17, ENVIA EXPEDIENTE AO PREFEITO VALDIR LUIZ SARTOR, PARA QUE O MESMO AUTORIZE O PATROLAMENTO DA RUA PARÁ E A TROCA E REPAROS DAS LÂMPADAS QUEIMADAS NAS RUAS ADJACENTES