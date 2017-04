Câmara vota 9 Indicações e Projeto de Lei sobre reajuste dos servidores é lido em GLÓRIA DE DOURADOS

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Câmara vota 9 Indicações e Projeto de Lei sobre reajuste aos servidores

E X P E D I E N T E

Leitura da ata da sessão anterior;

Votação da ata da sessão anterior;

Leitura das correspondências;

Leitura do Projeto de Lei nº 006/2017 de 05 de abril de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais do município de Glória de Dourados e dá outras providencias”.

Indicação nº 049/2017, de iniciativa do vereador Sebastião Pereira; (emenda parlamentar para pavimentação asfáltica);

Indicação nº 050/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (calçar em frente do Posto de Saúde Central);

Indicação nº 051/2017, de iniciativa do vereador Sebastião Pereira; (iluminação no BNH);

Indicação nº 052/2017, de iniciativa do vereador Mauricio Marques Jesus (emenda para uma ambulância);

Indicação nº 053/2017, de iniciativa do vereador Sebastião Pereira; (patrulha mecanizada);

Indicação nº 054/2017, de iniciativa dos vereadores Carmo Felismino da Silva e Aribaldo Bispo dos Santos; (para que não fechem o correio;

Indicação nº 055/2017, de iniciativa do vereador Júlio Cleverton dos Santos; (concerto da torre de wi-fi da praça japonesa);

Indicação nº 056/2017, de iniciativa dos vereadores Aribaldo Bispo dos Santos e Júlio Cleverton dos Santos; (retirado do areão e reforma da ponte localizada no barrerão km 10 nascente);

Indicação nº 057/2017, de iniciativa dos vereadores Jose Bispo de Souza e Júlio Cleverton dos Santos, Mauricio marques Jesus; limpeza do lago em frente a rodoviária);

FASE DA TRIBUNA LIVRE

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei Complementar nº 002/2017 de 31 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Altera a Estrutura Administrativa do município de Glória de Dourados e dá outras providencias”.

Projeto de Lei Complementar nº 003/2017 de 31 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Estabelece normas regulamentadoras para apuração, lançamento e arrecadação de impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN, devidos pelos serviços prestados pelos registradores, escrivães, tabeliões, notários ou similares, e da outras providencias”.

Projeto de Lei nº 003/2017 de 31 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao orçamento programa de 2017 da prefeitura municipal de Glória de Dourados e dá outras providências”.

Projeto de Lei nº 004/2017 de 31 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar instrumento de parceria com entidade privada sem fins lucrativos, conforme dispõe conforme dispõe o decreto nº 8.726 de 27 de abril de 2016 que regulamentou a Lei Federal nº 13.019 de 31 julho de 2014”.