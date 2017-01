FOTO: WILSON AMARAL - Câmara suspende concurso por até 120 dias e assegura inscrições já efetuadas em DEODÁPOLIS

A Câmara Municipal de Deodápolis publicou nesta semana o Ato do Presidente de numero 003/2017 que suspendeu por até 120 dias a realização do concurso publico que teve inicio no final do ano de 2016.

Na época a mesa diretora celebrou a contratação de uma empresa especializada em prestar serviços técnicos de organização e aplicação de concurso publico através do processo licitatório numero 005/2016 no dia 05 de dezembro daquele ano.

No documento fica claro que quem já realizou a inscrição ficará a mesma assegurada. Com a reestruturação, caso algum cargo seja eventualmente suprido, o candidato será ressarcido.



A decisão do Presidente do Legislativo visa analisar de forma mais detalhada a estruturação dos cargos que foram elencados como essenciais no Concurso para atender de forma eficaz as prerrogativas firmadas no TAC citado nesta matéria. O documento ainda leva em consideração a Lei Complementar numero 002/2016 de 18 de novembro de 2016 que disponibilizou a criação de cargos no quadro de pessoal da Câmara que devem ser equacionados aos efetivos.



Ao final ainda fica ressaltado que todos os atos mencionados foram idealizados no limiar do encerramento do biênio 2015/2016 e que tais atos recaíram e projetaram-se para o cumprimento pela atual mesa diretora.



Clique aqui e veja na integra o documento