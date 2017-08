Câmara retorna para o 2º semestre, veja o que o seu vereador está cobrando por Glória de Dourados

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - No detalhe o presidente Miltinho e o 1º Secretário Aribaldo

GLÓRIA DE DOURADOS - Os trabalhos legislativos para o segundo semestre da Câmara Municipal da cidade de Glória de Dourados, contou com a participação do prefeito municipal e também com aprovações de Indicações e leituras de Projetos de Leis e Mensagem de Veto.

INDICAÇÕES APROVADAS

Indicação nº 126/2017, de iniciativa dos vereadores Milton Cesar Gomes, Carmo Felismino da Silva e Mauricio Marques Jesus. (reforma da ponte da 8 linha, nascente km 07).

Indicação nº 127/2017, de iniciativa das vereadoras Claudia Regina Marangoni Bom e Rosani Espindola Barros Penze; (providenciar brinquedos para crianças com deficiência).

Indicação nº 128/2017, de iniciativa da vereadora Rosani Espindola Barros Penze e Claudia Regina Marangoni Bom (construção de uma passarela na avenida ramez tebet, córrego 02 de junho).

Indicação nº 129/2017, de iniciativa do vereador Sebastião Pereira (troca das lâmpadas, praça castelo branco).

LEITURAS DE PROJETOS

Leitura do Projeto de Lei nº 012/2017 de 02 agosto de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal “Dispõe sobre a autorização para suplementação na Lei Orçamentária Vigente, e dá outras providências”.

Leitura da Mensagem do Veto nº 01/2017 de 13 de julho de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que decide vetar parcialmente a Emenda Modificativa nº 001/2017 referente ao projeto de lei nº 007/2017, por contrariedade ao interesse público”.

Leitura do Projeto de Lei nº 002/2017 de 04 agosto de 2017, de autoria do Vereador Júlio Cleverton dos Santos, que “Acrescenta dispositivos à Lei n. 990/2013 que estabelece regras para elaboração de denominação de ruas e avenidas do Município de Glória de Dourados – MS”.