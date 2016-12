Câmara realiza hoje a última sessão de 2016 e AO VIVO via internet em FÁTIMA DO SUL

Vereadores que compõem a atual legislatura do Legislativo em Fátima do Sul - Foto: Arquivo / Ribero Júnior

A Câmara de Vereadores de Fátima do Sul realiza na noite desta terça-feira (13), a partir das 20hs, a última sessão ordinária de 2016, conforme o disposto na Lei Orgânica Municipal. A sessão terá transmissão via internet, através do link

A sessão desta noite marcará a despedida dos vereadores não reeleitos nas eleições municipais, ocorrida em 02 de outubro. Deixará o legislativo os vereadores, Antonio José (PMDB), Maria Aparecida, a Cida Santos (PROS), Nivaldo Soró (PSDB) e Cleisson Cavalcante (PSC).

Atual Presidente da Câmara Municipal de

Fátima do Sul - Foto: Arquivo / Ribero Júnior

Em 2017 a Câmara Municipal contará com os seguintes vereadores eleitos, que serão diplomados na manhã de quarta-feira (14) às 10hs na sede do Cartório Eleitoral de Fátima do Sul. Michel do Ceará (PDT), Wagner da Garagem (PR), Diego Carcará (SD), Ermeson Cleber Mendes (PT), Jairo Fernandes (PSDB), Ronaldo do Lanche (DEM), Nelson Pisano (PR), João Hermes Pieretti (DEM), Ezequiel Ferreira (PDT), Darcio Losano (DEM) e Cordeiro (PSDB).

O atual presidente do Legislativo, vereador Ermeson Cleber Mendes, disse a reportagem do Portal Siliga News que os números do trabalho da Câmara demonstram o compromisso dos vereadores em atuar em benefício dos Fátimassulense e do desenvolvimento econômico e social do município Favo de Mel.

"Foram várias conquistas, várias indicações atendidas pelos deputados estaduais, federais, pelo governo estadual, federal e por parte do Prefeito Municipal. Sem dúvida tivemos um ano produtivo, de resultados do nosso trabalho e que com certeza vão atingir e já atingiram o município de forma benéfica. É com este trabalho que pretendemos iniciar 2017, lutando pelo bem da nossa querida cidade", afirmou Ermeson.

O presidente reforça o convite para a população prestigiar a última sessão de 2016: "Convido todos para se fazerem presentes nesta sessão, que encerra os trabalhos do Legislativo Municipal em 2016, ocasião em que iremos também apresentar nossas expectativas para o próximo ano, e desde já, desejar a todos um feliz natal e um próspero ano novo", finalizou o presidente.