Câmara publicou isentos de taxas do Concurso Público que será realizado em maio em DEODÁPOLIS

FOTO: ELITON SANTOS / IMPACTO NEWS

A Câmara Municipal de Deodápolis publicou neste dia 28 de Abril de 2017, o edital 002/2017 que mostra os isentos de taxas que prestarão o Concurso Publico que será realizado em maio. O Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles, através da Comissão do Concurso Publico tornou então publico os nomes dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos. 10 inscrições foram isentas das taxas. 5 inscrições foram indeferidas após análise da Comissão.



Ainda segundo o edital, os candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferida e que desejar permanecer no concurso, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 02 de maio deste ano de 2017, caso contrário a sua inscrição será cancelada.



Veja abaixo a lista com os nomes:



DEFERIDOS

Nome Cargo Inscrição Daiane Severina Nobres da Silva Assessor Jurídico 110212 Robson Souza da Silva Assessor Jurídico 110153 Neiva Pereira de Castro Controlador 110221 Ricardo Fernandes Controlador 110014 Vando da Silva Andrade Controlador 110003 Fernando Monteiro da Silva Assistente Técnico Legislativo 111007 Manassés Alves da Silva Assistente Técnico Legislativo 110324 Mariely Ramos Olivdeira Assistente Técnico Legislativo 110191 Paulo Henrique Romero dos Santos Assistente Técnico Legislativo 110071 Josiane Aparecida Teixeira dos Santos Auxiliar de Serviços Diversos 110420

INDEFERIDOS