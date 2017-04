Câmara publicou EDITAL reabrindo inscrições para concurso público em DEODÁPOLIS

O edital foi publicado nesta terça, dia 4 de abril de 2017. O link esta presente nesta matéria.

A Câmara Municipal de Deodápolis publicou hoje (04) no Diário Oficial do Município (www.deodapolis.ms.gov.br/diario-oficial/) o 001/2017 que reabre as inscrições para o concurso público de número 001/2016 para o provimento de cargos do quadro de pessoal efetivo do Legislativo Municipal.

O edital tem por objetivo estabelecer as regras e as condições para selecionar os candidatos as vagas oferecidas pelo concurso.



Em relação ao edital nº 001/2016, foram excluídos do concurso os cargos de Técnico em Contabilidade, Motorista e Vigia. Quem já havia feito à inscrição continuará com a mesma vigente. Para as vagas que foram retiradas do concurso, o candidato que já havia feito à inscrição terá o valor ressarcido. As condições estão descritas no edital.



A prova escrita será realizada no dia 28 de maio. O edital ainda mostra as vagas abertas no concurso público. Veja abaixo:



1 Vaga para Assessor Jurídico

1 Vaga para Controlador

1 Vaga para Contador

1 Vaga para Assistente Técnico Legislativo

1 Vaga para Auxiliar de Serviços Diversos



O edital completo pode ser baixada através do Diário Oficial do Municipio de Deodápolis através do seguinte link: http://deodapolis.ms.gov.br/arq-diarios/7.pdf