Câmara pede apoio a deputado para homenagear Edwin Baur com denominação em GLÓRIA DE DOURADOS

Câmara pede apoio a deputado para homenagear Edwin Baur

GLÓRIA DE DOURADOS - O vereador e presidente da Câmara de Glória de Dourados, Milton César Gomes (PR), apresentou uma Indicação, onde pediu para que fosse enviada para o deputado federal Geraldo Resende (PSDB), no sentido de que nobre deputado análise a possibilidade de apresentar um projeto de lei que vise alterar a denominação do Centro Territorial de Formação e Apoio Tecnológico para Agricultura Familiar localizado no município Glória de Dourados, para que seja intitulado com o nome de Edwin Baur, em reconhecimento ao trabalho prestado nesta municipalidade.

A Indicação foi assinada por todos os vereadores da Casa de Leis, Presidente Milton Cesar Gomes PP, primeiro vice presidente José Bispo de Souza PR, segundo vice presidente Carmo Felismino dos Santos PV, primeiro secretário Aribaldo Bispo dos Santos PROS, segundo secretário Julio Cleverton dos Santos PT, Mauricio Marques PSB, Sebastião Pereira PSDB, Claudia Regina Marangoni PSDB e Rosane Espindola Barros PEN.

Os vereadores destacaram os vereadores que “A matéria ora apresentada, visa homenagear o Saudoso EDWIN BAUR, graduado em Zootecnia, Superintendente de Desenvolvimento Rural da Secretaria de Produção do Estado de Mato do Sul e professor da faculdade de administração de Fátima do Sul”, enfatizaram eles.

RECONHECIMENTO

EDWIN BAUR, deixa uma vasta folha de serviços prestados em Glória de Dourados e região e ultimamente em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Nascido na cidade Bagé, Rio Grande do Sul.

Em reconhecimento pelos serviços prestador ao município de Glória de Dourados, gostaríamos de prestar esta homenagem a este cidadão amado e admirado por todos Glóriadouradense. Encaminhamos em anexo cópia do currículo.

“Portanto solicitamos ao nobre deputado que apresente este projeto para que o centro tecnológico de Glória de Dourados, para que seja intitulado como o nome de Edwuin Baur”, finalizaram eles.