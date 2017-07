FOTO: DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de Deodápolis divulgou nesta semana o edital com o resultado final do Concurso Publico de n. 001/2016 realizado neste ano de 2017. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do município nesta quarta, dia 19 de julho, período após a prova escrita e a apresentação de títulos.



Quer ver a lista com o resultado final, clique no link abaixo:



http://deodapolis.ms.gov.br/arq-diarios/41.pdf