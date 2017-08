Câmara lança edital de concurso com 70 vagas e salário de até R$ 2,8 mil

A Câmara Municipal de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira (31) o edital do concurso público do órgão legislativo, com 70 vagas para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 1,6 mil a R$ 2,8 mil, com carga horária de 30h semanais.

O edital do concurso é aguardado desde a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Câmara, que determinou o aumento do número de vagas para cargos efetivos nos setores legislativo e administrativo do órgão.

O lançamento do concurso é resultado de uma ação do MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul), que apontou necessidade de diminuição de comissionados, que representam 90% dos servidores da Casa.

Inscrição e Taxa

O concurso terá inscrições abertas até o dia 27 de setembro, que deverão ser feitas pelo site da Fapec. A taxa de inscrição é de R$ 110 para cargos de nível superior e de R$ 90 para cargos de nível médio.

A taxa de inscrição poderá ser paga até o dia 28 de setembro, segundo o edital. Pelo site da Fapec, é possível preencher e imprimir o formulário de inscrição, o boleto bancário e o edital do concurso.

Trabalhadores com renda mensal familiar inferior a três salários mínimos, doadores de sangue, medula óssea ou pessoas em situação de carência econômica podem solicitar isenção da taxa de inscrição até o dia 4 de agosto, pessoalmente na Fapec.

Etapas

Além da inscrição, o concurso será composto por duas etapas, da prova escrita objetiva, para todos os cargos, e da prova de títulos, destinada apenas aos candidatos às vagas de nível superior.

As provas escritas objetivas serão aplicadas no dia 22 de outubro, em horário e endereço a ser divulgado em edital específico. Cada prova terá 40 questões de conhecimentos relacionados à vaga candidatada.

As provas de título terão caráter classificatório. Serão convocados até 700 dos mais bem classificados na prova objetiva escrita para entregarem documentos comprobatórios de titulação, em data e local a serem divulgados em edital específico.

Resultado e nomeações

O edital não informa o prazo para divulgação de resultado e nomeações decorrentes do concurso. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara Municipal.

De acordo com o cronograma anexado na ação do MPE-MS, o concurso deve ter o resultado final divulgado em dezembro, e as nomeações só em 2018.

Edital

Para consultar o edital completo, clique aqui.

Vagas

Nível superior: atividade técnico-legislativa - salário R$ 2.833,33

18 vagas para técnico legislativo;

02 vagas para redator;

01 vaga para tradutor de libras;

Nível superior: atividade técnico-administrativa - salário R$ 2.833,33

20 vagas para técnico administrativo;

01 vaga para jornalista;

01 vaga para publicitário;

02 vagas para analista de sistema;

02 vagas para contador;

02 vagas para analista de controle interno;

Nível médio completo: atividade apoio administrativo - salário R$ 1.627,27

15 vagas para assistente administrativo;

05 vagas para técnico em informática;

01 vaga para segurança do trabalho.